Іран визнав передачу безпілотників Росії

Іран справді постачав безпілотники до Росії, але зробив це ще до початку повномасштабної війни РФ проти України. Про це сказав міністр закордонних справ Ірану Хосейн Амір Абдоллахіян, повідомляє Корреспондент.

"Щодо безпілотників, це правда, і ми надали Росії невелику кількість безпілотників за кілька місяців до війни в Україні" , - заявив Абдоллахіян.

Глава МЗС Ірану зазначив, що у телефонній розмові зі своїм українським колегою домовився про передачу Тегерану доказів використання іранських безпілотників у війні проти України.

"Якщо з'ясується, що Росія використала іранські безпілотники у війні в Україні, ми не залишимося байдужими до цього питання. Наша позиція щодо війни в Україні – припинення війни, повернення сторін до переговорів та повернення біженців у свої будинки. Іран на рівні президента та міністра закордонних справ доклав багато зусиль щодо цього" , – сказав Абдоллахіян.

Також він запевнив, що Іран не надавав ракети Росії.