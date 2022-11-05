Резніков про новий пакет допомоги від США: Це інвестиція у безпечне XXI століття

Міністр оборони Олексій Резніков подякував Сполученим Штатам за надання Україні нового пакета військової допомоги вартістю 400 мільйонів доларів, повідомляє Новое время.

Про це він написав у Twitter.

"Новий пакет допомоги США у сфері безпеки вартістю 400 мільйонів доларів є ще одним кроком до перемоги добра над злом та інвестицією в безпечне ХХІ століття. Кожна система ППО врятує десятки українських життів. Кожен танк знищить сотні загарбників" , — йдеться в повідомленні.

Міністерство оборони США у п’ятницю, 4 листопада, оголосило про пакет допомоги Україні на 400 млн доларів, який включатиме чеські танки Т-72.

Представниця Пентагону Сабріна Сінг уточнила, що США оплачують ремонт і модернізацію 45 чеських танків, ще за 45 заплатять Нідерланди. Частина танків буде в Україні до кінця грудня, інші надійдуть у 2023 році. За її словами, це будуть найбільш передові танки на полі бою.

Кошти також підуть на ремонт систем ППО/ПРО Hawk для включення в наступні пакети і ремонт 250 БТР М1117. Пакет також включає 1100 дронів Phoenix Ghost та 40 броньованих річкових катерів.