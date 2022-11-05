Байден: у РФ виникли складнощі щодо забезпечення армії новим озброєнням

Росія не може у великих кількостях забезпечувати свою армію озброєнням та виробляти нову зброю через дефіцит необхідних матеріалів, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

Про це заявив президент США Джо Байден.

"Одна з причин, чому в Росії складності - і я не буду докладно про це говорити, тому що це займе занадто багато часу - складності у постачанні своєї армії. У них виникли складнощі у виробництві своєї (зброї - ред.)" , - заявив Байден.

Президент США також наголосив на важливості виробництва мікрочіпів для національної безпеки та оборони та відзначив успіхи своєї адміністрації у створенні виробництва мікрочіпів у США.