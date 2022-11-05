Столтенберг оцінив ризики застосування РФ ядерної зброї проти України
Ризики застосування Росією ядерної зброї залишаються низькими. Однак наслідки для неї будуть катастрофічними, пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.
Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.
"Ризик застосування Росією ядерної зброї в Україні є низьким, але наслідки будуть величезними, тому ми ставимося до цього дуже серйозно", - заявив Столтенберг.
За словами генерального секретаря НАТО, Росія поводить безвідповідально і нерозважливо. Він зауважив, що застосування ядерної зброї змінить характер конфлікту, а у ядерній війні не буде переможців.
"Ми чітко даємо цей меседж. Змін у ядерній позиції Росії не спостерігається", - зауважив Столтенберг.