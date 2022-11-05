Держдеп: США та союзники введуть нові санкції проти Ірану

Сполучені Штати та союзники готують нові санкції проти Тегерана за постачання зброї Російської Федерації, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

Про це заявила помічниця держсекретаря Сполучених Штатів у справах Європи та Євразії Карен Донфрід.

"Ви бачите досить потужну критику на адресу Ірану з боку Вашингтона, також ви бачите цю критику в ООН. Я думаю, далі ви побачите, як США та союзники засуджуватимуть це (постачання дронів і ракет РФ – ред.). А також подумають про нових санкціях проти Ірану. Ми зробимо все, що можемо, щоб запобігти тому, щоб Іран постачав зброю Росії" , - зазначила Донфрід.

За її словами, США зроблять усе, що в їх силах, щоб ця зброя ніколи не дісталася на поле бою в Україні.

Нагадаємо, що аерокосмічні сили Корпусу вартових ісламської революції (КСІР) повідомили сьогодні про здійснення суборбітального запуску власного носія супутників Qaem-100.

Також нещодавно повідомлялося, що Іран застосовує західні технології у своїх безпілотниках, хоча Тегеран запевняв, що БПЛА використовує місцеві винаходи. Однак ЗМІ вдалося ідентифікувати цілу низку західних компонентів, попри санкційну політику щодо Ірану.