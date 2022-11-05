Поліція: у Балаклії загинула сім'я через отруєння чадним газом

У деокупованій Балаклії (Харківська область) загинула родина з чотирьох людей. Причиною стало отруєння чадним газом, пише Іван Носальський, РБК-Україна.

Про це заявили в поліції Харківської області.

У поліції зазначають, що про інцидент розповіла родичка загиблих. У квартирі виявили тіла 59-річної жінки, 34-річного чоловіка, а також дівчаток 6 та 13 років.

За словами родички, через низьку температуру в будинку сім'я іноді включала газові конфорки, щоб зігрітися. Співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій та газової служби встановили, що у квартирі газова витяжка засмічена та не функціонувала.

Зазначимо, що Балаклія сильно постраждала внаслідок обстрілів, багато будинків у місті зруйновано. При цьому опалювальний сезон там розпочався лише вчора, 4 листопада, тоді як у багатьох інших містах України він стартував кілька тижнів тому.