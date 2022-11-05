ОВА: окупанти за день обстріляли п'ять громад Сумської області

Протягом дня п'ять прикордонних громад Сумської області опинилися під ворожим вогнем, а саме: Есманьська, Краснопільська, Миропільська, Середино-Будська та Шалигінська, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

Про це заявив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Есманську громаду росіяни обстріляли з мінометів. Було 20 вибухів. Наслідки уточнюються. У Краснопільській громаді на околиці одного з прикордонних сіл солдати РФ з безпілотника скинули два вибухові пристрої. Після 17.00 інше село росіяни обстріляли з мінометів.

Миропільську громаду окупанти обстріляли двічі. Спочатку близько 14 години скинули 10 хв. Далі близько 17:00 росіяни випустили 17 снарядів із САУ. Через обстріл сталася пожежа - спалахнуло господарське приміщення у місцевих жителів. Ще кілька будівель зазнали пошкоджень. Люди не постраждали.

У Середино-Будській громаді зафіксовано мінометний обстріл із території Росії. Від розривів 9 хв значні пошкодження зазнали 4 будинки. Зруйновано господарську споруду.

Шалигінська громада зазнала двічі обстрілу протягом дня. Росіяни використовували стрілецьку зброю. Загалом було 37 кулеметних "черг" та 10 одиничних пострілів. Без наслідків.