Три кораблі британських ВМС увійшли до порту Чорногорії

Три кораблі морської піхоти ВМС Великобританії прибули до порту чорногорського міста Бар на узбережжі Адріатичного моря, пише Артур Родивилов, РБК-Україна.

Про це заявив виконувач обов'язків прем'єр-міністра Чорногорії Дритан Абазович.

Відправлення морських піхотинців є частиною узгодженого плану спільних навчань із Чорногорією та покращить відносини в галузі оборони, інтеграцію та взаємодію союзників по НАТО.

"Кораблі морської піхоти королівських (ВМС Великобританії) увійшли до порту Бар - ласкаво просимо до Чорногорії. Ми зміцнюємо партнерство, Чорногорія - відповідальний партнер НАТО" , - заявив Абазович.

Нагадаємо, на полігоні Нова Демба Підкарпатського воєводства Польщі 4 листопада розпочалися найбільші військові навчання країн Вишеградської групи (Польща, Чехія, Словаччина та Угорщина) під назвою Puma-2022.