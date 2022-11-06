WP: Адміністрація Байдена просить Україну показати відкритість до переговорів з РФ

Адміністрація президента США Джо Байдена приватно просить українське керівництво показати відкритість до переговорів з країною-агресором Росією, пише Washington Post з посиланням на людей, знайомих з ходом обговорень, повідомляє Новое время.

За словами джерел, прохання американських чиновників спрямоване на те, щоб забезпечити збереження Українкою підтримки з боку інших країн, що стикаються «з побоюваннями виборців щодо розтягування війни в Україні на роки».

"Адміністрація Байдена приватно закликає українських лідерів показати відкритість до переговорів з Росією і переглянути публічну відмову брати участь у мирних переговорах, якщо президента Володимира Путіна не буде відсторонено від влади" , — йдеться в повідомленні газети.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна зможе знайти формат для діалогу з Росією, якщо росіяни відступлять з окупованих українських територій та визнають, що "жахливо помилилися".

4 жовтня Зеленський ухвалив рішення РНБО про неможливість переговорів із російським диктатором Володимиром Путіним. В ОП заявили, що переговори можливі з новим президентом Росії "який більш адекватно оцінюватиме реальність".