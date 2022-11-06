Частина України накриють дощі: прогноз погоди на сьогодні

Частина України накриють дощі: прогноз погоди на сьогодні

У неділю, 6 листопада деякі регіони України накриють дощі. Температура повітря вдень прогріється до 14 градусів, пише Руслан Гаращенко, РБК-Україна.

Дізнайтеся погоду в вашому місті:

    Про це написала синоптикиня Наталія Діденко.

    Сьогодні невеликі дощі пройдуть у західних, Вінницькій та північних областях. На решті території країни без опадів.

    Частина України накриють дощі: прогноз погоди на сьогодні

    Вдень температура повітря підвищиться до 9 градусів тепла, на південному заході - до 9-14 градусів з позначкою "плюс".

    У Києві 6 листопада буде холодно та сиро, місцями туман, увечері – дощ. Температура повітря вдень +7...9 градусів.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що погода в Україні зовсім скоро піднесе неприємний сюрприз. Затяжний теплий період почне різко змінюватися холодною погодою з дощами, а потім прийдуть морози та перший мокрий сніг.

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