ОВА: РФ обстріляла Запоріжжя, загинула одна людина

Російські війська вдарили ракетами по Запоріжжю у ніч проти 6 листопада. Зруйнована двоповерхова будівля комерційного підприємтсва, попередньо загинула одна людина, повідомляє Новое время.

Про це заявив очільник Запорізької ОВА Олександр Старух.

Пожежники ліквідували масштабне загоряння, що сталося внаслідок атаки окупантів.Триває розбір завалів.

Ще одна ракета впала на земельній ділянці у приватному секторі, розповів Старух. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено вікна приватних будівель і два автомобілі.