У МЗС заперечують внесення лідера фракції партії Шольця в "список терористів"

У Міністерстві закордонних справ України заперечили слова лідера фракції соціал-демократів у Бундестазі про те, ніби Київ вніс його до "списку терористів", зауваживши, що такого офіційного списку не існує, повідомляє Європейська правда.

Про це заявив речник МЗС Олег Ніколенко.

"Український уряд не веде списку терористів. Наскільки мені відомо, проти Рольфа Мютценіха ніяких проваджень в Україні також не ведеться. Усі заяви німецького політика про нібито переслідування з боку української влади не відповідають дійсності" , - прокоментував Олег Ніколенко.

Мютценіха, схоже, не вносили і до списку центру "Миротворець", який він міг би потенційно назвати "списком терористів".

Як повідомлялося, під час дебатів у Бундестазі лідер СДПН заявив, що Київ нібито вніс його до "списку терористів" за підтримку дипломатичних зусиль для досягнення припинення вогню та що йому на цій підставі нібито надходили погрози.