Британська розвідка: Кремль планує перекладати провину за невдачі на військових

Останні тенденції з відставками у військовому керівництві Росії можуть свідчити, що Кремль збирається перекладати провину за свої невдачі та прорахунки у війні проти України на генералів, повідомляє Європейська правда.

Про це йдеться в огляді Міноборони Британії про війну в Україні за 6 листопада.

У ньому нагадують, що 3 листопада замість звільненого генерал-полковника Александра Лапіта командувачем Центрального військового округу, схоже, призначили генерал-майона Александра Лінькова - і, якщо це підтвердиться, є черговим прикладом заміни російських командувачів через невдачі на фронті. Розвідка нагадує, що перед тим Лапіна публічно критикували лідер Чечні Рамзан Кадиров та керівник ПВК Вагнера Євгеній Пригожин.