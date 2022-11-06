Румунія спростувала слова Путіна щодо "територіальних претензій" до України
У Бухаресті спростували маячню російського диктатора Володимира Путіна про якісь "територіальні претензії" Румунії до України, повідомляє Новое время.
Про це йдеться в офіційній заяві Міністерства закордонних справ країни щодо його висловлювань під час виступу з нагоди національної єдності в РФ.
Путін стверджував, що Польща, Румунія та Угорщина нібито виношують плани «повернути» собі територій, втрачених після Другої світової війни.
Своєю чергою, у румунському МЗС відповіли, що повністю підтримують незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України в її міжнародно визнаних кордонах, засудивши РФ за її військову агресію.
"Міністерство закордонних справ Румунії відкидає твердження, висловлені президентом РФ з нагоди дня народної єдності, які помилково наводять на думку про територіальні претензії Румунії до України. МЗС зазначає, що агресивна війна, розпочата Росією 24 лютого, є серйозним та грубим порушенням принципів міжнародного права, зокрема суверенітету та територіальної цілісності України", — йдеться в оприлюдненій заяві.