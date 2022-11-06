КМДА: з Києва у разі блекауту планують евакуювати 3 млн людей

У столиці запланували тотальну евакуацію трьох мільйонів людей, які залишилися в Києві, у разі повного відключення електромережі, розповів голова Департаменту муніципальної безпеки КМДА Роман Ткачук, повідомляє Українська правда.

Про це пише The New York Times.

"Ми розуміємо, що якщо Росія продовжить такі атаки, ми можемо втратити всю систему електропостачання. Якщо не буде електрики, не буде води та каналізації.

Тому зараз уряд та міська адміністрація вживають усіх можливих заходів для захисту нашої системи електропостачання" , – заявив Ткачук в коментарі NYT.

При чому Ткачук наголосив, що наразі причин для виїзду людей з Києва, ситуація контрольована.

Уточнюється, що влада отримає повідомлення за 12 годин про те, що мережа перебуває на межі збою. За словами посадовця, в такому разі влада проситиме людей виїхати з міста.