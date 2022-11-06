ОВА: росіяни гатили ракетами по Дніпровщині, пошкоджені будинки

Російські війська з вечора до ранку 6 листопада вісім разів відкривали вогонь по Нікопольському району на Дніпровщині, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Окупанти застосували РСЗВ та важку артилерію. У Мирівській громаді пошкоджено п'ять приватних будинків, господарські споруди, автомобілі та газопроводи.

9-річна дівчинка, яку напередодні увечері поранили росіяни, у лікарні під наглядом медиків. Загрози життю немає. Її стан лікарі оцінюють як середній. Дитина сильно налякана обстрілом і пораненням, розповів Резніченко.

У Нікопольському та Марганецькому громадах – без постраждалих.

У самому Нікополі снаряди зачепили кілька будинків – багатоповерхових та приватних. Пошкодили меблеве виробництво, транспортне підприємство, газопроводи та лінії електропередач.