У Генштабі ЗСУ повідомили про втрати військ РФ в Україні
У Генеральному штабі ЗСУ повідомили про втрати російських військ у живій силі й техніці з початку повномасштабного вторгнення.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 06.11 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 75930 (+490) осіб ліквідовано;
- танків — 2765 (+7)
- бойових броньованих машин — 5611 (+10)
- артилерійських систем — 391 (+0)
- засоби ППО — 202 (+0)
- літаків — 277 (+0)
- гелікоптерів — 260 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 1465 (+3)
- крилаті ракети — 399 (+0)
- кораблі /катери — 16 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн — 4184 (+7)
- спеціальна техніка — 155 (+0).
Дані уточнюються.