У Генштабі ЗСУ повідомили про втрати військ РФ в Україні

У Генштабі ЗСУ повідомили про втрати військ РФ в Україні
Фото: Facebook

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили﻿ про втрати російських військ у живій силі й техніці з початку повномасштабного вторгнення.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 06.11 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 75930 (+490) осіб ліквідовано;
  • танків — 2765 (+7)
  • бойових броньованих машин — 5611 (+10)
  • артилерійських систем — 391 (+0)
  • засоби ППО — 202 (+0)
  • літаків — 277 (+0)
  • гелікоптерів — 260 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 1465 (+3)
  • крилаті ракети — 399 (+0)
  • кораблі /катери — 16 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 4184 (+7)
  • спеціальна техніка — 155 (+0).

Дані уточнюються.

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