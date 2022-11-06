У Генштабі ЗСУ повідомили про втрати військ РФ в Україні

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили﻿ про втрати російських військ у живій силі й техніці з початку повномасштабного вторгнення.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 06.11 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 75930 (+490) осіб ліквідовано;

танків — 2765 (+7)

бойових броньованих машин — 5611 (+10)

артилерійських систем — 391 (+0)

засоби ППО — 202 (+0)

літаків — 277 (+0)

гелікоптерів — 260 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 1465 (+3)

крилаті ракети — 399 (+0)

кораблі /катери — 16 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн — 4184 (+7)

спеціальна техніка — 155 (+0).

Дані уточнюються.