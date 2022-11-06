Генштаб: на Херсонщині окупанти знищують вежі українських мобільних операторів

У частині окупованих населених пунктів Херсонської області російські війська знищують вежі українських мобільних операторів. А тим, хто були абонентами російських мобільних операторів окупанти розсилали повідомлення з попередженням про нібито підготовку ЗСУ масованого обстрілу, повідомляє Новое время.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ за 6 листопада.

Зазначається, що російські війська закликають мешканців якнайшвидше покинути правобережну частину міста.

"Російські окупаційні війська продовжують насильницьку евакуацію населення з тимчасово зайнятих територій Херсонської області. Так званій "евакуації" підлягає населення правого берега річки Дніпро, а також 15-кілометрової зони лівобережжя. За наявною інформацією, з населеного пункту Заводівка, місцевих жителів вивозять на тимчасово окуповану територію АР Крим, з подальшим переселенням на територію Російської Федерації" , — підсумували у Генштабі.

Раніше повідомлялося, що російські військові шукають тих, хто відмовляється від примусової "евакуації". Глава Херсонської ОВА Ярослав Янушевич заявив, що з одного з окупованих сіл регіону окупанти депортували до Анапи 34 дітей.