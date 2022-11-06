У Мінреінтеграції назвали умову для початку переговорів з Росією

Говорити про початок переговорів з РФ можна тоді, коли росіяни покинуть окуповані землі. Україна не збирається йти на поступки та віддавати свої території, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.

Про це заявила віцепрем'єрка, міністерка з питань реінтеграції Ірина Верещук в інтерв'ю виданню Corriere della Sera.

Так, на питання журналіста, коли між Україною та РФ почнеться дипломатія, вона відповіла: "Зміна темпу може відбутися лише тоді, коли Росія покине землі, на які вона вторглася" .

Також Верещук виключила будь-які територіальні поступки про які говорять деякі західні політики, про так званий "мир" в обмін на Донбас і Крим.