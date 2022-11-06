У Мінреінтеграції назвали умову для початку переговорів з Росією
Говорити про початок переговорів з РФ можна тоді, коли росіяни покинуть окуповані землі. Україна не збирається йти на поступки та віддавати свої території, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.
Про це заявила віцепрем'єрка, міністерка з питань реінтеграції Ірина Верещук в інтерв'ю виданню Corriere della Sera.
Так, на питання журналіста, коли між Україною та РФ почнеться дипломатія, вона відповіла:
"Зміна темпу може відбутися лише тоді, коли Росія покине землі, на які вона вторглася".
Також Верещук виключила будь-які територіальні поступки про які говорять деякі західні політики, про так званий "мир" в обмін на Донбас і Крим.
"Українці в цьому чіткі й одностайні: ми не будемо торгувати нашим народом і частиною наших регіонів, як у Криму, так і на Донбасі. Путін націлений не тільки на землі, не плекаймо ілюзій, що компроміс можливий. Путін має намір знищити нас як державу. Для нас це питання життя чи смерті", – підкреслила вона.