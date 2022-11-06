ВМС: Росія не вивела в Чорне море кораблі з "Калібрами"

Станом на 6 листопада у Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 7 російських кораблів, але серед них немає жодного носія ракет типу "Калібр", повідомляє Українська правда.

Про це йдеться в повідомленні Військово-морських сил ЗСУ.

"Станом на 6 листопада в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться 7 ворожих кораблів, серед яких 0 носіїв крилатих ракет "Калібр", загальний залп – 0 ракет" , – йдеться в повідомленні.

В Азовському морі окупанти продовжують контролювати морські комунікації, утримуючи на бойовому чергуванні до 2 кораблів та катерів.

В Середземному морі, за даними ВМС, перебуває 10 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет "Калібр" (загальний залп – 76 ракет).

Також повідомляється, що за добу, в інтересах Росії прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

до Азовського моря – 37 суден, з них 3 судна рухалось з протоки Босфор;

до Чорного моря – 40 суден, з них 8 суден продовжило рух у напрямку протоки Босфор.

В ВМС наголосили, що Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.