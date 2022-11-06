У Бєлгородській області пожежа, росіяни заявляють про "приліт"
Масштабна пожежа виникла у Бєлгородській області Росії сьогодні, 6 листопада. Російська влада заявляє про "приліт", пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.
Про це заявив губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков.
Російський чиновник заявив про "приліт" у Грайворонському окрузі. Внаслідок чого нібито на промисловому об'єкті виникла пожежа. За його словами, загорівся резервуар з розчинником.
Проте до заяви російського губернатора у місцевих Telegram-каналах з'явилися відео з масштабною пожежею. Жителі заявили, що горить нафтобаза у селищі Хотмижськ у Грайворонському окрузі.
На опублікованих кадрах зафіксовано, як стовп чорного диму підіймається із території промислового об'єкта.