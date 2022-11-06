ОТУ "Суми": на Сумщини збили ворожий безпілотник

У неділю, 6 листопада, у Сумській області збили російський безпілотник. Це зробили бійці добровольчих формувань, повідомляє Новое время.

Про це йдеться в повідомленні Оперативно-тактичне угруповання Суми.

"Збито ворожий безпілотник силами добровольчого військового формування окремої бригади територіальної оборони оперативно-тактичного угруповання Суми на території Миропільської громади" , — йдеться в публікації.

Військові зазначили, що оперативна ситуація у Сумській області є цілком контрольованою.