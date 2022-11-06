ЗМІ: окупований Херсон та частина області без світла

В Херсоні повідомили про знеструмлення у всіх районах. Електрика також відсутня на окупованій території області, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.

Про це пишуть місцеві ЗМІ та російські пропагандистські медіа.

"На окупованих територіях Херсонській області частково зникла електрика" , - пишуть в ЗМІ.

Вказано, що відключення електропостачання зафіксували у Херсоні та в селищі Комишани.

Крім того, повідомляють про відсутність електрики у Білозерці.

Тим часом окупанти також повідомили про відсутність світла в Херсоні. Зокрема, про це написало російське пропагандистське видання "РІА Новости".

"У всіх районах Херсона немає світла, причини уточнюються" , - пише росЗМІ.

Зазначимо, що в соцмережах користувачі також пишуть про відсутність електрики в Херсоні.

"Пишуть, що по всьому місту зникло світло" , - такі і подібні повідомлення ширяться мережею.

Нагадаємо, нещодавно в ОК "Південь" повідомляли, що окупанти в Херсонській області цілеспрямовано відключають електрику й воду, позбавляють населення доступу до мережі Інтернет, щоб чином змусити людей до "евакуації" зі своїх домівок.

Також стало відомо, що окупаційна "влада" Херсонської області на тлі так званої "евакуації" заборонила вчителям користуватись месенджерами на смартфонах.