Російські окупанти заявили про "обстріл" Каховської ГЕС, звинувативши ЗСУ

У неділю, 6 жовтня, російські окупанти заявили нібито про "обстріл" Каховської ГЕС. За їхніми словами, так званий "обстріл", нібито здійснили українські військові, використувавши Himars, пише Наталія Гурковська, РБК-Україна.

Як пишуть російські ЗМІ, посилаючись, на дані "екстрених служб", так звану "атаку" на ГЕС нібито здійснили українські війська.

За даними херсонських колаборантів, нібито ЗСУ "обстріляли ГЕС" шістьма ракетами HIMARS, причому, як зазначається, "одна ракета потрапила до шлюзу дамби".