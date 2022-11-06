WWF: в Україні від війни постраждали 3 млн гектарів лісів

В Україні від російського вторгнення постраждали близько 20% заповідників та понад 3 млн гектарів лісових насаджень, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

Про це йдеться в повідомленні Всесвітнього фонду природи (WWF).

У зоні ризику опинилися 2,9 млн гектарів Смарагдової мережі. Ці території є значною частиною природоохоронної мережі Європи. Під загрозою знищення знаходяться 16 об'єктів площею майже 600 тисяч гектарів, що мають статус водно-болотних угідь міжнародного значення.

Водно-болотне угіддя "Архіпелаг Великі та Малі Кучугури" вже звільнено від росіян, але через близьке розташування до лінії фронту перебуває під загрозою знищення. Захопленими залишаються 8 заповідників та 10 національних природних парків. Війною вражено 3 млн гектарів лісів.