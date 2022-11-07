Meta планує масштабні скорочення працівників — WSJ

Технологічна компанія Meta (раніше Facebook) планує почати масштабні звільнення співробітників на цьому тижні. Це сталось на тлі масових скорочень співробітників Twitter. Про це, з посиланням на джерела The Wall Street Journa, повідомляє Новое время.

Очікується, що звільнення торкнуться тисяч працівників і за даними джерел оголосити про це компанія збирається в середу.

На кінець вересня Meta повідомляла про понад 87 тисяч співробітників. Представники компанії вже сказали співробітникам скасувати несуттєві поїздки, починаючи з цього тижня.

Зазначається, що заплановане звільнення стане першим масштабним скороченням штату за всю 18-річну історію компанії. Хоча у відсотковому відношенні воно буде меншим, ніж скорочення в Twitter Inc. минулого тижня, кількість співробітників Meta, які можуть втратити роботу, може стати найбільшою на сьогодні у великій технологічній корпорації за рік.

Гендиректор компанії Марк Цукерберг нещодавно заявив, що "деякі команди суттєво зростуть, але більшість інших команд залишаться незмінними або скоротяться протягом наступного року".

Представник Meta відмовився від коментарів, посилаючись на нещодавню заяву Цукерберга про те, що компанія "зосередить інвестиції на невеликій кількості пріоритетних напрямків розвитку".

"Тож це означає, що деякі команди суттєво збільшаться, але більшість інших команд залишаться незмінними або скоротяться протягом наступного року. Загалом ми очікуємо завершити 2023 рік або приблизно такого ж розміру, або навіть трохи меншою організацією, ніж є сьогодні" , – сказав він під час звіту про прибутки компанії за ІІІ квартал 26 жовтня.

У вересні The Wall Street Journal повідомила, що Meta планує скоротити витрати принаймні на 10% у найближчі місяці, частково за рахунок скорочення персоналу.

У п’ятницю, 4 листопада, Маск написав у Twitter, що через тиск «груп активістів» на рекламодавців дохід платформи значно знизився, хоча «модерація контенту не змінилася, а ми зробили все можливе, щоб заспокоїти активістів».