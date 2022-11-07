Укренерго почало планові та аварійні відключення в областях

НЕК "Укренерго" попередила﻿ про планові та аварійні відключення 7 листопада з 6:00 до кінця доби у 7 областях, а також Києві, аварійні відключення можливі й в інших регіонах.

"Області, які потерпатимуть від відключень ніхто не обирав – це наслідок руйнувань енергетичної інфраструктури після атак ракет та дронів" , - повідомили в "Укренерго".

Відключення торкнуться самого Києва, Київської, Чернігівської, Черкаської, Житомирської, Сумської, Харківської, Полтавської областей.

Також будуть діяти й екстрені аварійні відключення в окремих областях. Їх запроваджуватимуть обленерго у випадку, якщо дефіцит буде більшим, ніж закладено в графіки. У випадку запровадження аварійних відключень електроенергія може зникати раніше від плану, а обмеження споживання тривати довше