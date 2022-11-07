Генштаб: За добу росіяни втратили ще півтисячі солдатів
За даними Генштабу, протягом доби росіяни втратили 530 воїнів, 6 танків та 19 бойових броньованих машин.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 07.11 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 76460 (+530) осіб ліквідовано,
- танків - 2771 (+6) од.,
- бойових броньованих машин - 5630 (+19) од.,
- артилерійських систем - 1782 (+1) од.,
- РСЗВ - 391 (+0) од.
- засобів ППО - 202 (+0) од.,
- літаків - 277 (+0) од.,
- вертольотів - 260 (+0) од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1472 (+7),
- крилатих ракет - 399 (+0),
- кораблів/катерів - 16 (+0) од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 4199 (+8) од.,
- спеціальної техніки – 157 (+2).
Вказується, що найбільших втрат окупанти зазнали на Лиманському, Бахмутському та Авдіївському напрямках.