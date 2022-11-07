Генштаб: За добу росіяни втратили ще півтисячі солдатів

За даними Генштабу, протягом доби росіяни втратили 530 воїнів, 6 танків та 19 бойових броньованих машин.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 07.11 орієнтовно склали:

особового складу – близько 76460 (+530) осіб ліквідовано,

танків - 2771 (+6) од.,

бойових броньованих машин - 5630 (+19) од.,

артилерійських систем - 1782 (+1) од.,

РСЗВ - 391 (+0) од.

засобів ППО - 202 (+0) од.,

літаків - 277 (+0) од.,

вертольотів - 260 (+0) од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1472 (+7),

крилатих ракет - 399 (+0),

кораблів/катерів - 16 (+0) од.,

автомобільної техніки та автоцистерн - 4199 (+8) од.,

спеціальної техніки – 157 (+2).

Вказується, що найбільших втрат окупанти зазнали на Лиманському, Бахмутському та Авдіївському напрямках.