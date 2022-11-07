Repubblica: Захід допускає початок мирних переговорів, якщо ЗСУ звільнять Херсон

США та НАТО допускають початок мирних переговорів щодо України в тому випадку, якщо Київ відвоює Херсон, бій за який має як стратегічне, так і дипломатичне значення. Про це, з посиланням на La Repubblica, повідомляє Новое время.

За даними видання, зараз йдуть таємні консультації між Вашингтоном та Брюсселем щодо можливості подібних переговорів. Така сама думка доводиться і до української влади.

Оскільки звільнення Херсона "назавжди змінить напрямок конфлікту", Україна зможе домовлятися з РФ з позиції сили, а не слабкості.

Також повідомляється, що США зацікавлені у переговорах із ще двох причин: можливе застосування РФ тактичної ядерної зброї та те, що повна поразка Путіна може розв'язати руки головному супернику США — Китаю.

За словами керівника Головного управління розвідки Кирила Буданова, Україна може звільнити Херсон до кінця листопада.

Міністр оборони Олексій Резніков заявляв, що дощова погода трохи сповільнила наступ ЗСУ у Херсонській області. Він також зазначав, що ЗСУ контролюють усі мости, тож у окупантів не буде можливості втекти з Херсона.