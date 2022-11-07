В Україну вже прибули ЗРК NASAMS та Aspide

Міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що в Україну прибули зенітно-ракетні комплекси NASAMS та Aspide.

"Дивіться, хто приїхав! Зенітно-ракетні комплекси NASAMS та "Аспід" прибули в Україну. Ця зброя значно посилить українську армію і зробить наше небо безпечнішим.

Ми продовжуватимемо збивати атакуючі нас ворожі цілі.

Дякую нашим партнерам: Норвегії, Іспанії та США" , - написав глава Міноборони у твіттер.

Look who's here!

NASAMS and Aspide air defence systems arrived in Ukraine!

Ці weapons will significantly strengthen #UAarmy and will make our skies safer.

We will continue to shoot down the enemy targets attacking us.

Будь ласка, до наших партнерів: Norway, США і США. pic.twitter.com/ozP4eXhgOg — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) November 7, 2022

NASAMS - пересувний норвезький зенітний ракетний комплекс, призначений для боротьби з маневрувальними аеродинамічними цілями на малих і середніх висотах, система ППО малого-середнього радіусу дії.

Aspide - сімейство керованих ракет середньої дальності для ураження повітряних цілей.