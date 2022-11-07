В Україну вже прибули ЗРК NASAMS та Aspide
Міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що в Україну прибули зенітно-ракетні комплекси NASAMS та Aspide.
"Дивіться, хто приїхав! Зенітно-ракетні комплекси NASAMS та "Аспід" прибули в Україну. Ця зброя значно посилить українську армію і зробить наше небо безпечнішим.
Ми продовжуватимемо збивати атакуючі нас ворожі цілі.
Дякую нашим партнерам: Норвегії, Іспанії та США" , - написав глава Міноборони у твіттер.
NASAMS - пересувний норвезький зенітний ракетний комплекс, призначений для боротьби з маневрувальними аеродинамічними цілями на малих і середніх висотах, система ППО малого-середнього радіусу дії.
Aspide - сімейство керованих ракет середньої дальності для ураження повітряних цілей.