Україна та Молдова відновили рух пасажирських потягів

Після 24-річної перерви відновлено рух пасажирських потягів за маршрутом Київ-Кишинів, повідомляє ЛігаБізнес.

Потяг № 351/352 курсуватиме через день:

відправка зі станції Київ-Пасажирський о 17:02, прибуватиме на станцію Унгени о 07:53, до столиці Молдови - о 10:38.

зворотно рейс відправлятиметься о 17:45, проходитиме Унгени о 20:51 та прибуватиме до Києва об 11:48.

У поїзді сім вагонів, п'ять з яких - купейні і два - типу "плацкарт". Час у дорозі в один бік - приблизно 13 годин.

Маршрут міжнародного сполучення матиме стиковку на станції Унгени з можливістю зробити пересадку до станції Ясси (Румунія), де розташований міжнародний аеропорт.

На маршруті наразі курсує "Потяг до Перемоги", кожен із семи вагонів присвячено тимчасово окупованій (на момент старту проєкту два місяці тому) території України.

"Потяг до перемоги" подорожував регіонами України від Ужгорода до Харкова та від Києва до Одеси, а також став місцем спеціального брифінгу держсекретаря США Ентоні Блінкена.

На честь відновлення залізничного сполучення між української та молдовської столицями на вокзалі Кишинева 6 листопада відбулася урочиста церемонія.