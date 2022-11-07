ГУР: У росіян залишилося лише 120 "Іскандерів"

Завдаючи ударів по цивільній інфраструктурі України, РФ використала близько 80 відсотків своїх сучасних ракет. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скибіцький у коментарі виданню The Economist.

Таким чином, за даними ГУР, у Росії залишилося 120 "Іскандерів".

Також, за словами Скибицького, військовій розвідці України стали відомі плани Кремля придбати у Ірану балістичні ракети Fateh-110 та Zolfaghar і відправити їх повітрям у Крим та морем у російські порти на Каспійському морі.