ГУР: У росіян залишилося лише 120 "Іскандерів"

ГУР: У росіян залишилося лише 120 "Іскандерів"
Фото: Vitaly V. Кузмін

Завдаючи ударів по цивільній інфраструктурі України, РФ використала близько 80 відсотків своїх сучасних ракет. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скибіцький у коментарі виданню The Economist.

Таким чином, за даними ГУР, у Росії залишилося 120 "Іскандерів".

Також, за словами Скибицького, військовій розвідці України стали відомі плани Кремля придбати у Ірану балістичні ракети Fateh-110 та Zolfaghar і відправити їх повітрям у Крим та морем у російські порти на Каспійському морі.

"Ми знаємо, що домовленостей вже досягнуто", - заявив представник ГУР МОУ.

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