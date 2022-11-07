ЗСУ завдали в Каховці удару по будівлі, в якій перебували близько 200 окупантів

Українські військові завдали удару по розташуванню російських загарбників у тимчасово підконтрольній їм Каховці Херсонської області, повідомляє Новое время.

Про це у понеділок, 7 листопада, повідомило у своєму зведенні Повітряне командування ЗСУ.

Там розповіли, що, за наявними даними, знищено будівлю, в якій знаходилися близько 200 окупантів.

Внаслідок удару противник зазнав суттєвих втрат, проте точна кількість вбитих і поранених російських військових наразі невідома.

"Наслідки ворог ретельно приховує, у місті посилено адміністративно-поліцейський режим та тиск на місцеве населення" , — йдеться у повідомленні.

У свою чергу в Генеральному штабі зазначив, що на сьогодні російські війська та їхні колаборанти організували у Каховці масові репресії, метою яких є пошук українських диверсантів та місцевих жителів, які коригують удари ЗСУ.

Окупанти вивозять затриманих до Горностаївки, де катують, щоб вибити свідчення.