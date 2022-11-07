ЗМI: у Маріуполі виявили понад 1,5 тисячі нових могил

ЗМI: у Маріуполі виявили понад 1,5 тисячі нових могил

На місці масового поховання біля окупованого Маріуполя знайдено понад 1500 нових могил місцевих жителів, але тіл загиблих може бути більше, повідомляє Ділова столиця.

Про це свідчать знімки із супутника компанії Maxar з посиланням на ВВС.

Свіжі могили виявлено у місці поховань у Старому Криму. З моменту останнього аналізу цвинтаря, проведеного у червні, було вирито 1500 нових могил. Кількість похованих у них загиблих невідома, оскільки в одній могилі може бути кілька тіл.

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За словами мешканців Маріуполя, окупаційна адміністрація розпорядилася витягти тіла загиблих з-під завалів зруйнованих будинків. Упродовж кількох місяців тіла загиблих вивозилися для поховання.

Варто зазначити, що ховають людей також на цвинтарях у Мангуші та Виноградному. Площа поховання постійно зростає.

Як повідомлялось, 20 жовтня у Маріуполі відкрили величезний морг через дуже велику смертність.

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