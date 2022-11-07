Лукашенко знову заговорив про небажання вести війну проти України

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявив, що нібито не хоче війни. Він також запропонував «допомогти» дровами, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє провладне видання Белта.

Він зазначив, що зараз "непрості часи". При цьому Лукашенко у своїй промові жодного разу не згадав, що Росія використовує територію Білорусі для обстрілів України.

"Часи непрості. Потрібно допомогти нашим людям за межами нашої країни. Там навіть люди не можуть дрова купити, а ми тут розважаємося, жартома рубаємо ці дрова. Дай боже, щоб не пропали" , — сказав він під час відвідин чемпіонату з колки дров серед журналістів.

За словами Лукашенка, білоруси готові організувати та «підвести до кордону ці дрова».

"Нехай литовці, латиші та поляки, українці знають, що ми люди мирні, ми не хочемо жодної війни. Ми готові разом топити грубку, підсмажувати шашлики" , - сказав Лукашенко.

4 листопада білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявив, що не планує відправляти армію Білорусі воювати проти України.