ЗСУ показали нове відео розгрому окупантів у районі Павлівки

Українські військові опублікували нове відео розгрому російських окупантів у районі Павлівки Донецької області, де ЗС РФ зазнали за останні дні величезних втрат, повідомляє Новое время.

Відповідні кадри, зняті за допомогою розвідувальних безпілотників, оприлюднили у понеділок, 7 листопада, у Telegram-каналі Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

На них зображено безуспішну спробу окупантів прорвати оборону українських захисників за допомогою бронетехніки.

"Два російські танки Т-72Б3 і три бойові машини піхоти БМП-2 пошкоджені артилерією, ПТРК і фугасами. Такий результат „шинковки“ кацапів 72-ю механізованою бригадою (Чорні запорожці - ред.)" , — йдеться в описі до відео.

Раніше у кремлівських Telegram-каналах спалахнув гучний скандал через провальний наступ на Павлівку 155-ї бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту РФ.

За словами самих окупантів, лише за чотири дні внаслідок помилок командування вони втратили 50% техніки, а також близько 300 осіб убитими, пораненими та зниклими безвісти, про що написали у відкритому листі до губернатора Приморського краю Олега Кожем’яки, закликавши вивести тих, хто вижив.

При цьому, як заявив російський пропагандист Олексій Сладков, жодної можливості зробити це наразі немає.

"Немає ні свіжих підрозділів, ні можливості провести відведення та заміну, тому що все під обстрілом з боку Вугледару та інших напрямів" , — визнав він, пояснивши, що українська артилерія «методично рівняє все з землею».

У свою чергу у Міноборони РФ свої втрати традиційно заперечують, стверджуючи, що ведуть «ефективний наступ».