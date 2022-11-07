Подоляк нагадав, за яких умов Україна буде готова говорити з Кремлем

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк нагадав, що Україна ніколи цілковито не відмовлялася від перемовин з Росією, але має чітку умову - виведення російських сил з території України, повідомляє Європейська правда.

Про це він опублікував у своєму Twitter.

"Важливе: Україна ніколи не відмовлялася від переговорів. Наша переговорна позиція відома і відкрита. Спершу РФ виводить війська з України, далі - все інше. Чи готовий на це Путін? Вочевидь ні. Тож ми конструктивні у нашій оцінці про те, що будемо говорити з наступним лідером Росії" , - зазначив Михайло Подоляк.

Important: Ukraine has never refused to negotiate. Our negotiating position is known and open.1. First, RF withdraws troops from ????????2.After everything elseIs Putin ready? Obviously not. Therefore, we are constructive in our assessment: we will talk with the next leader of RF. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) November 7, 2022

30 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до переговорів з Росією, але не з Володимиром Путіним, а з іншим президентом РФ. Того дня РНБО констатувала неможливість проведення переговорів із Путіним, а Зеленський затвердив це указом. У Росії на це відреагували, що готові почекати наступного президента України.

4 листопада радник з нацбезпеки США Джейк Салліван під час візиту до Києва заявив, що США вважають неприйнятними умови, на яких Кремль зараз в принципі готовий вести діалог, тому що усі розмови мають починатися з повної деокупації України.

Водночас The Washington Post з посиланням на свої джерела повідомляло, що Білий дім у приватному порядку нібито закликає Київ продемонструвати готовність до переговорів з Росією. Як зазначають, Вашингтон поділяє оцінку Києва, що Путін несерйозно ставиться до перемовин і не йдеться про те, щоб штовхати Україну до них, але хотіли б "забезпечити підтримку країн, громадяни яких можуть хвилюватися через перспективу війни на довгі роки".