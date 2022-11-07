Мешканців прикордоння Чернігівщини просять евакуюватися вглиб України

Голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус просить мешканців прикордонних населених пунктів регіону переїхати вглиб області, подалі від обстрілів окупантів, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Чауса у Facebook.

"За минулий тиждень на територію області зафіксовано 234 "приходи". Для порівняння тижнем раніше – 87. Дав завдання начальникам РВА активізувати роботу з місцевим самоврядуванням та мешканцями прикордонних населених пунктів щодо можливих варіантів переїзду з потенційно вразливої території. Практику такого переселення вже маємо в Новгород-Сіверському районі. Людям, які хочуть переїхати в межах району, варто звернутися до РВА. Там допоможуть і з пошуком тимчасового житла, і з переїздом" , — написав глава ОГА.

За його словами, на днях Чернігівщина очікує чергову партію допомоги від міжнародних партнерів для водолазно-рятувальної станції.

Чаус повідомив, що в область прибула перша фура з будматеріалами у рамках співпраці з Францією. У дорозі – генератори, ноутбуки та інше.

Також 2080 з понад 3 тисяч рукавів для зберігання зерна надійшло до області. Значна частина вже роздана аграріям.

Нагадаємо, раніше мер Києва Віталій Кличко не виключив сценарію повного блекауту в Києві за відсутності електроенергії, тепла, води і зв’язку та закликав киян підготувати необхідні запаси й продумати можливість тимчасового переїзду за місто.

Американське видання The New York Times з посиланням на голову Департаменту муніципальної безпеки КМДА Романа Ткачука писало, що з Києва планують евакуювати 3 мільйони людей у разі повного блекауту.

Ткачук пізніше заявив, що станом на 6 листопада причин говорити про надзвичайну ситуацію у Києві і можливу евакуацію мешканців немає, у столиці все під контролем.