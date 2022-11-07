ГУР: окупанти збираються обстріляти Херсонську область

Російські окупанти найближчими днями можуть обстріляти житлові райони Херсонської області та звинуватити у цьому ЗСУ, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони на своєму сайті.

За даними ГУР, жителі тимчасово захоплених районів Херсонської області, які користуються російськими операторами, отримують повідомлення про нібито наміри командування ЗСУ «здійснити масований артилерійський обстріл цивільної інфраструктури». Окупанти закликають мешканців "евакуюватися" на лівий берег.

"Найближчими днями є висока вірогідність провокаційних обстрілів житлових районів з метою звинувачення українських Сил оборони. Очікується продовження дії комендантської години для прихованого заведення нових сил на правий берег" , - розповіли в українській розвідці.

У ГУР додали, що через Каховську ГЕС три доби проходять колони російської військової техніки з боку смт Козацьке у напрямку села Цукури. У вантажних і цивільних машинах окупанти вивозять на лівий берег Дніпра награбоване майно, зокрема, побутову техніку та пластикові склопакети.

На правому березі росіяни займаються масовим мародерством. У Бериславському районі вони грабують будинки місцевих мешканців, магазини і склади. З Бериславської підстанції районної електромережі окупанти вкрали обладнання, прилади, машини та ремонтні матеріали. У смт Любимівка російські військові грабують СТО і автопарки, викрадають практично всі транспортні засоби — від автобусів до легкових машин. В Ольгівці і Токарівці армія країни-терориста підірвала вежі мобільного зв'язку українських операторів.

"Вздовж гирла Дніпра проводиться рекогностування [розвідка] місцевості. З місцевих рад населених пунктів, розташованих по лінії Дніпра, вивезено всю документацію. У самих приміщеннях облаштували комендатури окупантів" , - також повідомили в ГУР.

Раніше очільниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк заявила, що російські окупанти на Херсонщині продовжують перекидати особовий склад і зміцнювати лівий берег Дніпра, а також готують інформаційний простір до "жестів доброї волі".

Вона також розповідала, що окупанти залякують мешканців області підривом дамби Каховської ГЕС, щоб змусити їх виїхати.

Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов раніше прогнозував, що операція зі звільнення Херсона, швидше за все, триватиме до кінця листопада.