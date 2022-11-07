Путін стверджує, що близько 50 тисяч мобілізованих беруть участь у боях в Україні

Президент Росії Володимир Путін стверджує, що близько 50 тисяч мобілізованих мешканців країни беруть участь у боях в Україні, повідомляє Ділова столиця.

Про це Путін заявив на зустрічі з губернатором Тверської області.

"У нас зараз тисяч 50 (мобілізованих — "ДС") перебувають у бойових підрозділах (на території України — "ДС")" , — сказав він.

За словами Путіна, загалом на окупованих територіях України зараз перебуває до 80 тисяч мобілізованих військових, решта – проходять навчання на полігонах.

Як повідомлялось, у навчальному центрі Міноборони РФ у Єлані Свердловській області у зв'язку з відсутністю місць для миття стався спалах педикульозу серед мобілізованих.

У Казані ж понад 15 мобілізованих залишили розташування військової частини, а під час передислокації двоє наклали на себе руки.