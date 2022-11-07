Маляр: ЗСУ перебувають в активній обороні на сході та півдні країни

Українські сили перебувають в активній обороні на південному та східному напрямках, а в окремих районах ЗСУ вдається відтісняти ворога, повідомляє Новое время.

Про це повідомила заступник міністра оборони Ганна Маляр в етері телемарафону.

"Сьогодні на півдні триває активна оборона, як і на сході. Динаміка війни різна" , — сказала Маляр.

Вона додала, що в окремих районах українським силам вдається витісняти війська РФ.

"Ми витісняємо і на південному, і на східному напрямках у певних регіонах. На сході є регіони, де ми поступово, але впевнено витісняємо ворога" , — додала Маляр.

За словами міністра оборони Олексія Резнікова, дощова погода трохи сповільнила наступ у південному напрямку, проте ЗСУ контролюють усі мости, ускладнюючи втечу окупантів разом із технікою.

У свою чергу начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов вважає, що операція зі звільнення Херсона, швидше за все, триватиме до кінця листопада.