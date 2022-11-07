Угорщина відмовляється давати гроші на кредит Євросоюзу для України

Угорщина не буде робити фінансовий внесок у довгостроковий кредит Євросоюзу для підтримки України у 2023 році на суму 18 мільярдів євро, повідомляє РБК-Україна.

Як повідомляє Portfolio, про це заявив глава МЗС Угорщини Петер Сіярто.

"Ми готові продовжувати фінансову підтримку на двосторонній основі, на основі двосторонньої угоди між Україною та Угорщиною. Але ми, звичайно, не підтримуватимемо жодних спільних запозичень Євросоюзу в цій сфері" , - розповів міністр.

За його словами, Угорщина вже надала достатню фінансову допомогу Україні за допомогою спільних запозичень у період пандемії COVID-19.

"Ми підтримували спільне запозичення під час епідемії коронавірусу і цього більш ніж достатньо" , - додав Сіярто.

Він також зазначив, що його країна ще до початку повномасштабної війни витратила сотні мільйонів євро для того, щоб підтримати охорону здоров'я, освіту, заклади культури та церкви в Україні.

Зазначимо, що така заява Сійярто прозвучала наступного дня після того, як голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про надання пакету фінансової допомоги Україні на 2023 рік.