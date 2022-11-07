На Луганщині мобілізовані з Москви масово здалися в полон

У Луганській області в полон захисникам України здалася група мобілізованих російських окупантів, переважно з Москви та Московської області, повідомляє Новое время.

Про це повідомив у Telegram-каналі журналіст Андрій Цаплієнко і опублікував відео. За його словами, бійці 92-ї бригади розповіли, що мобілізовані здалися в полон самі.

На записі полонені кажуть, що вони військовослужбовці 9-го полку ЗС РФ, і закликають росіян "не ходити на цю війну". Окупанти поскаржилися, що командири їх кинули і «втекли першими», вони три дні прожили в окопі без їжі, води та зв'язку, а по них стріляли свої ж. За їхніми словами, їх відправили на передову менше ніж за місяць після мобілізації — «просто як м'ясо».

Журналіст і головний редактор Цензор.Нет Юрій Бутусов також опублікував відео з полоненими і написав, що вони здалися ЗСУ в районі Сватового.

Раніше голова Луганської ОВА Сергій Гайдай казав, що війська Росії перекинули на ділянку поблизу Сватового та Кремінної в Луганській області нові резерви непідготовлених мобілізованих росіян.