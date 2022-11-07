ОВА: російські військові за добу п’ять разів обстріляли Сумську область

У понеділок, 7 листопада, російські військові п’ять разів обстріляли прикордонні райони Сумської області. Загалом зафіксовано 48 «прильотів», повідомляє Новое время.

Про це повідомляє голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Краснопільську громаду росіяни обстріляли двічі. О 10.30 був артилерійський обстріл. Росіяни вдарили 17 разів із САУ. Майже водночас вогонь вівся з мінометів по іншому прикордонному селу, всього було три "прильоти".

У Білопільській громаді близько 16:00 росіяни били за межею артилерії. Було 16 вибухів. Вдруге це ж село ворог обстріляв за півтори години з мінометів, вибухи пошкодили місцеве фермерське господарство та електролінію.