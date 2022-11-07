Укренерго: відключення світла у вівторок планують у Києві та семи областях

У вівторок, 8 листопада, планові графіки відключень електроенергії застосовуватимуть у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській та Полтавській областях, запроваджувати графіки аварійних відключень наразі не планується, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє Укренерго у понеділок, 7 листопада, в Telegram-каналі.

У компанії нагадали, що обмеження допомагають знизити навантаження на мережі, забезпечити стале балансування енергосистеми та не допустити повторних аварій.

Укренерго попросило українців споживати електроенергію економно і протягом дня не вмикати в мережу кілька потужних електроприладів. Насамперед це стосується пікових годин з 06:00 до 11:00 та з 17:00 до 23:00.

Внаслідок масованих атак росіян на енергетичну інфраструктуру в Україні почалися відключення світла. Президент Володимир Зеленський заявив, що станом на 1 листопада країна-терорист пошкодила 40% енергетичних об'єктів України.

7 листопада планові та екстрені відключення електроенергії діяли в Києві та семи областях України.