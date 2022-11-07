Зеленський пояснив "націоналізацію" п’яти компаній

Президент Володимир Зеленський розповів про перехід у власність держави активів АТ "Мотор Січ", ПрАТ "Запоріжтрансформатор", ПрАТ "АвтоКрАЗ", ПАТ "Укрнафта" і ПАТ "Укртатнафта" і додав, що в майбутньому подібні рішення можуть повторитися, повідомляє Українська правда.

Про це говорить звернення Зеленського.

"Сьогодні було оголошене рішення щодо деяких українських підприємств. Це рішення продиктоване військовою необхідністю і було проголошене на Ставці Верховного головнокомандувача.

П’ять стратегічних підприємств примусово відчужуються для потреб воєнного часу.

Деякі з них майже не працювали – тепер працюватимуть всі на оборону.

Це ремонт і виробництво техніки, забезпечення сил оборони, роботи на відновлення нашої інфраструктури — комплексне завдання, яке можна виконати лише через систему військово-державного управління.

Я не виключаю інших подібних рішень".

Нагадаємо:

НКЦПФР ухвалила рішення про забезпечення примусового відчуження у власність держави акцій ПАТ "Укрнафта", ПАТ "Укртатнафта", АТ "Мотор Січ", ПрАТ "АвтоКрАЗ" та ПрАТ "Запоріжтрансформатор".

Таким чином регулятор дозволив списання акцій вказаних підприємств з рахунків приватних осіб, у власність держави.