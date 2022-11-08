Трамп анонсував "дуже велику заяву"

Дональд Трамп повідомив, що 15 листопада зробить «дуже велику заяву». Ймовірно, він знову вступить у президентські перегони 2024 року, повідомляє Новое время.

Трамп, який не зміг прийняти свого програшу з переобрання президентом у 2020 році, протягом декількох місяців натякав, що він готовий знову вступити в боротьбу.

"Щоб не відвертати увагу від завтрашніх дуже важливих, навіть критично важливих виборів… Я збираюся зробити дуже важливу заяву у вівторок, 15 листопада, в Мар-а-Лаго в Палм-Біч, штат Флорида" , — сказав він в Огайо.

Як зазначає AFP, ця заява була найбільш близькою до підтвердження наміру республіканця балотуватися на пост президента, зважаючи на його повідомлення минулого тижня про те, що він "дуже, дуже, дуже ймовірно, зробить це знову".

