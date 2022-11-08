ЗМІ розкрили деталі нової допомоги ЄС для України у 18 млрд євро

Європейський Союз запропонує в середу новий механізм надання фінансової допомоги Україні в розмірі 18 мільярдів євро на більш передбачуваній основі.﻿ Про це, з посиланням на Bloomberg, повідомляє Європейська правда.

За словами людей, знайомих з пропозицією, план створить стійку основу для покриття фінансів України в 2023 році, залишаючись при цьому гнучким для коригування допомоги відповідно до мінливих потреб у фінансуванні. План також допоможе підготувати ґрунт для зусиль з відновлення.

План ЄС має на меті забезпечити більшу передбачуваність у фінансовій підтримці України після критики з боку США та Києва щодо затримок у наданні ліквідності. Україна потребує близько 38 мільярдів доларів наступного року, і адміністрація Байдена дала зрозуміти, що готова покрити близько половини цієї суми.

Новий інструмент для України забезпечить високо пільгові кредити для покриття нагальних потреб, відновлення критично важливої інфраструктури та початкової підтримки післявоєнної реконструкції.

Виділення кредитів відбуватиметься на умовах, які Україна має виконати у сфері верховенства права, управління, боротьби з шахрайством та корупцією, що сприятиме її зусиллям щодо набуття членства в Європейському Союзі.

Щоб уникнути подальших затримок, Єврокомісія запропонує використати додаткову подушку в бюджеті ЄС як гарантію для залучення коштів. Цей варіант вимагатиме одностайної підтримки урядів 27 країн-членів для внесення змін до бюджетних рамок ЄС.

Це може бути нелегко зробити. Угорщина в понеділок заявила, що не буде підтримувати виділення додаткових спільних фондів ЄС для України.

Коментарі міністра закордонних справ Петера Сійярто з'явилися в той час, коли Будапешт перебуває на завершальній стадії переговорів з Європейською комісією щодо остаточного узгодження свого плану відновлення, які були призупинені через суперечку щодо верховенства права. Країна потребує дозволу ЄС до кінця року, інакше вона ризикує втратити 70% з 5,8 млрд. євро грантів, призначених для країни.

Раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн підтвердила, що цього тижня запропонує суттєвий фінансовий пакет від ЄС обсягом до 1,5 мільярда євро щомісяця, загальним обсягом до 18 мільярдів євро.