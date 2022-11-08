Генштаб: Втрати ворога перевалили за 77 тисяч мертвих солдатів

Генштаб: Втрати ворога перевалили за 77 тисяч мертвих солдатів
Фото: t.me/ministry_of_defense_ua

За даними Генштабу, Збройні сили ліквідували ще 710 російських окупантів за добу, загалом втрати окупантів поки що становлять 77170 мертвих загарбників.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 08.11 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 77 170 (+710) осіб ліквідовано,
  • танків - 2786 (+15) од.
  • бойових броньованих машин - 5654 (+24) од.,
  • артилерійських систем - 1791 (+9) од.,
  • РСЗВ - 391 (+0) од.
  • засобів ППО - 203 (+1) од.,
  • літаків - 278 (+1) од.,
  • вертольотів - 260 (+0) од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1476 (+4) од.,
  • крилатих ракет - 399 (+0) од.,
  • кораблів/катерів - 16 (+0) од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 4216 (+17) од.,
  • спеціальної техніки - 159 (+2)од.

Найбільші втрати ворог зазнав на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

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