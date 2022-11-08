Генштаб: Втрати ворога перевалили за 77 тисяч мертвих солдатів

За даними Генштабу, Збройні сили ліквідували ще 710 російських окупантів за добу, загалом втрати окупантів поки що становлять 77170 мертвих загарбників.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 08.11 орієнтовно склали:

особового складу - близько 77 170 (+710) осіб ліквідовано,

танків - 2786 (+15) од.

бойових броньованих машин - 5654 (+24) од.,

артилерійських систем - 1791 (+9) од.,

РСЗВ - 391 (+0) од.

засобів ППО - 203 (+1) од.,

літаків - 278 (+1) од.,

вертольотів - 260 (+0) од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1476 (+4) од.,

крилатих ракет - 399 (+0) од.,

кораблів/катерів - 16 (+0) од.,

автомобільної техніки та автоцистерн - 4216 (+17) од.,

спеціальної техніки - 159 (+2)од.

Найбільші втрати ворог зазнав на Бахмутському та Авдіївському напрямках.