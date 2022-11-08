Макрон: говорити з РФ доведеться, коли і як - вирішить Київ
Французький президент Еммануель Макрон під час пресконференції в Єгипті на саміті COP27 заявив, що підтримує проведення мирних переговорів між Україною та Росією на умовах Києва у той час, коли це буде зручно Україні, повідомляє Європейська правда.
За словами Макрона, Україна має "у якийсь момент" відновити переговори, щоб покласти край війні.
"Я зі свого боку, як і раніше, переконаний і припускаю, що навіть зараз, у якийсь момент, нам доведеться повернутися за стіл переговорів", - заявив французький президент, додавши, втім, що це слід "зробити в рамках умовах та у терміни, які будуть обрані Україною".
Макрон також зазначив, що висування якихось абсолютно радикальних умов для переговорів було б поспішним з огляду на "високу напруженість на місцях". Він згадав, зокрема, про відключення електроенергії та води, з якими зіштовхнулися українці у зв'язку з російськими ударами.
"Нинішній контекст не дозволяє давати оперативні роз'яснення щодо цього", - додав Еммануель Макрон.
Водночас видання The Washington Post з посиланням на свої джерела повідомляло, що Білий дім у приватному порядку нібито закликає Київ продемонструвати готовність до переговорів з Росією.
Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк нагадав, що Україна ніколи цілковито не відмовлялася від перемовин з Росією, але має чітку умову - виведення російських сил з території України.
Тим не менш представник ОПУ поцікавився, які умови, на думку тих, хто намагається схилити Київ до діалогу з агресором, можуть бути прийнятними.
"У мене питання до „миротворців“: а що ви маєте на увазі під словом „переговори“? Російські ультиматуми відомі: „Ми приїхали на танках. Визнайте поразку та втрату територій“. Ці умови є неприйнятними. Тож про що говорити? Чи ви просто ховаєте у слові „врегулювання“ слово „капітуляція“?", — написав Подоляк у себе у Twitter.